США розпочали кампанію з витіснення ПВК “Вагнер” з Африки

Влада США посилила тиск на своїх близькосхідних союзників, щоб ті витиснули з Лівії та Судану найманців ПВК “Вагнер”, зокрема, адміністрація Джо Байдена веде переговори з урядами Єгипту та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє Associated Press.

Хоча російські найманці не афішують своїх дій, проте про присутність ПВК у регіоні відомо зі звітів із місць та інших свідчень. У Судані діяльність “вагнерівців” спочатку була пов’язана з колишнім президентом Омаром аль-Баширом, а зараз вони працюють з воєначальниками, що змінили його. У Лівії “Вагнер” співпрацює з воєначальником Халіфою Хафтаром, що базується на сході країни.

Вагнер направив тисячі оперативників до країн Африки та Близького Сходу, включаючи Малі, Лівію, Судан, Центральноафриканську Республіку та Сирію. Експерти з прав людини, які працюють із США, 31 січня звинуватили групу у скоєнні можливих воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Малі, де найманці воюють на боці урядових сил.

“Вагнер”, як правило, націлюється на країни з природними ресурсами, які можуть бути використані для цілей Москви – наприклад, на золоті копальні в Судані, де здобуте золото можна продати з обходом західних санкцій”, – розповіла Катріна Доксі, експерт з ” Вагнеру” у вашингтонському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

“Вагнер” розпочав свою діяльність у Судані у 2017 році. За словами чиновників, найманці не беруть участь у бойових діях у країні. Десятки оперативників у країні забезпечують військову та розвідувальну підготовку, а також охорону важливих об’єктів та високопосадовців.

Директор ЦРУ Вільям Бернс визнав у своїй промові в Джорджтаунському університеті, що після недавньої поїздки до Африки він був стурбований зростаючим впливом ПВК “Вагнер” на африканському континенті. “Це дуже нездоровий розвиток подій, і ми дуже старанно працюємо, щоб протистояти йому”, – запевнив він.

Бернс і держсекретар Ентоні Блінкен закликали уряд єгипетського президента Абдул-Фаттаха ас-Сісі допомогти переконати правлячих суданських генералів та лівійського маршала Хафтара припинити відносини з “Вагнером”, повідомив єгипетський чиновник, поінформований про переговори.