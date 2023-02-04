США одобрили очередной пакет военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов

Соединенные Штаты Америки объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине. Его сумма составляет 2,2 миллиарда долларов. В перечень военной техники, которую Вашингтон предоставит Киеву, входят, в частности, противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные ракеты и ракеты большой дальности для предоставленных США ранее комплексов HIMARS.

Список вооружений

Часть поставки на 1 млрд 725 млн долларов будет профинансирована из фонда, известного как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), который позволяет администрации Байдена заказывать новое вооружение у производителей, а не изымать его из существующих запасов Пентагона.

Список вооружений также включает: дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды, 120-мм минометные боеприпасы, 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и соответствующими боеприпасами для противодействия беспилотным авиационным системам; 181 машину с защитой от мин и нападений из засад (MRAP); 250 противотанковых комплексов Javelin; 2000 противотанковых ракет; противопехотные боеприпасы Claymore; подрывные боеприпасы; снаряжение для холодной погоды, каски и другое полевое снаряжение.

Без истребителей

В новый пакет помощи не вошли западные военные самолеты. Украина запрашивает истребители F-15 и F-16. Вашингтон и Берлин четко обозначили, что их отправка Киеву может привести к пересечению так называемых красных линий, что может повлечь за собой эскалацию со стороны Москвы. В свою очередь в Белом доме заявили, что не будут препятствовать, если истребители F-15 и F-16 захотят передать другие союзники Украины.

«Мы никогда не пытались заставить другую страну что-то дать или не дать, и это, опять же, суверенные решения, которые принимают отдельные государства. Так что, если страна решает, что она хочет предоставить истребители, безусловно, это ее решение, и мы будем его уважать. Мы хотим, чтобы Украина получила как можно больше поддержки», – заявил в интервью «Голосу Америки» координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби (John Kirby).

Напомним, ранее экс-конгрессмен Адам Кинзингер предложил внести поправку о выделении 100 млн долларов на программу подготовки украинских летчиков по пилотированию F-15 и F-16. Она даже была включена в проект оборонного бюджета на 2023 год. Правда, в окончательный вариант так и не попала.

Великобритания ранее назвала возможную передачу истребителей нецелесообразной. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь британского премьер-министра Риши Сунака. В Соединенном Королевстве объясняют, что боевые самолеты «Тайфун» и F-35, находящиеся в составе британских ВВС, чрезвычайно сложны, и украинским пилотам нужно будет длительное время, чтобы научиться на них летать.

Джон Кирби добавил, что Соединенные Штаты почти каждый день ведут переговоры с украинскими партнерами о том, каковы их потребности в вооружении. «Мы сделаем все возможное, чтобы убедиться, что они могут добиться успеха на поле боя не только сегодня, но и в будущие месяцы», – резюмировал он.