Прем’єр Португалії підтвердив наміри надіслати Україні танки Leopard 2

Про це повідомляє Diario de Noticias з посиланням на заяву прем’єр-міністра Португалії Антоніу Кошта.

«Ми зараз працюємо над тим, щоб мати можливість відмовитися від деяких наших танків. Я знаю, скільки сааме танків буде (відправлено в Україну, — ред.), але про це буде оголошено у відповідний час», — сказав він.

За його словами, відправлення танків в Україну не поставить під загрозу національний військовий потенціал з точки зору оснащення. Зараз Португалія працює з Німеччиною, щоб «дозволити логістичну операцію з постачання запчастин з метою завершення відновлення деяких бойових машин, які не були в строю».

«Операція, яка має на меті надати Україні кілька танків, без того, щоб Португалія втратила свій військовий потенціал. Очевидно, що Португалія також має зобов’язання в рамках НАТО, які ми не можемо не виконувати з точки зору наявності техніки для інтервенцій у разі необхідності», — попередив він.

Кошта зазначив, що танки Україна, ймовірно, отримає навесні, бо «рух, який відбувається в Європі, полягає в тому, щоб мати можливість мати всі ці засоби в наявності до кінця березня».