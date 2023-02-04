ISW: российское минобороны планирует официально интегрировать войска из самопровозглашенных ЛНР и ДНР в состав своих вооруженных сил

В сводке Американского института изучения войны (ISW) 4 февраля анализируются сообщения о потерях России в войне и попытках Москвы их восполнить.

Военные эксперты обращают внимание на публикацию New York Times о том, что официальные лица в США и других западных странах считают, что число убитых и раненых российских военнослужащих в Украине приближается к 200 тысячам человек. Большое количество российских потерь в войне в Украине продолжает оказывать пагубное влияние на боеспособность российских вооруженных сил и может побудить российских официальных лиц провести вторую волну мобилизации, поскольку российские военные готовятся к будущим наступлениям на Украине, говорится в сводке ISW.

Кроме того, российское минобороны планирует официально интегрировать войска из самопровозглашенных ЛНР и ДНР в состав российских вооруженных сил, пишут аналитики со ссылкой на военных блоггеров. В частности, «военкор» и репортер ВГТРК Александр Сладков написал на днях, что минобороны России трансформирует соединения самопровозглашенных ЛНР и ДНР в регулярные «бригады, батальоны и полки». Все это может происходить ради инициативы министра обороны Сергея Шойгу по увеличению численности российских военнослужащих и созданию новых маневренных дивизий, полагают военные аналитики.

Тем временем российские оккупационные власти продолжают распространять утверждения о том, что в составе российских добровольческих формирований служат иностранные добровольцы — это позволяет представлять Россию менее изолированной на международном уровне, говорится в сводке ISW. Например, назначенный Москвой губернатор оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявлял, что в так называемом «добровольческом отряде Запорожской области» есть граждане Сербии и Турции, однако «ISW не обнаружил никаких подтверждений этому утверждению». Военные эксперты полагают, что подобные заявления могут также использоваться для того, чтобы дать понять конкретным зарубежным странам, что у них есть пророссийские избиратели.