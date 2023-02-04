Генштаб: Окупанти готують до виїзду сім’ї колаборантів на Луганщині

Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Росіяни готують евакуацію колаборантів та їхніх сімей на Луганщині

«Противник розпочав заходи з евакуації населення з тимчасово окупованих територій. За наявною інформацією, до виїзду готують колаборантів із сім’ями у Троїцькому районі Луганської області», — зазначили в Генштабі.

Упродовж доби 3 лютого Росія завдала по Україні 20 авіаційних та 3 ракетних удари

За попередню добу РФ завдала по Україні 20 авіаційних та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківщини та Миколаївщини, є жертви серед мирних мешканців. Також росіяни здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«Залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України», — наголосили в пресслужбі.

ЗСУ відбили ворожі атаки поблизу 9 населених пунктів, а також завдали 10 ударів по районах зосередження військ РФ

Одночасно Сили оборони відбили атаки загарбників поблизу населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.

3 лютого українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження росіян: знищено 4 БПЛА «Орлан-10». А підрозділи ракетних військ й артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та важку вогнеметну систему «Cолнцепьок» окупантів.

Ситуація за напрямками

Пресслужба поінформувала, що РФ надалі веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнаючи великих втрат.

А на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках зміни не відбулися, фахівці не виявили ознак формування наступальних угруповань противника.

Водночас під обстрілами опинилися райони таких міст і сіл як Сеньківка, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області; Вільна Слобода — Сумської та Ветеринарне, Глибоке, Огірцеве, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни гатили з танків, мінометів та артилерії в районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку атаковано Терни і Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва — Луганської.

На Бахмутському напрямку під вогнем опинилися Спірне, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Нью-Йорк та Дружба.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Тоненьке, Водяне, Новомихайлівка, Георгіївка та Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках постраждали райони 24 населених пунктів, серед них: Новопіль і Времівка на Донеччині; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області та Качкарівка, Республіканець, Козацьке і Херсон.