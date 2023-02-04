Британская разведка: Россия включила оккупированные территории Украины в Южный военный округ для создания «самостоятельных группировок войск»

В сегодняшней сводке разведслужба минобороны Британии анализирует принятое накануне российским министром обороны Сергеем Шойгу решение о формальной интеграции оккупированных территорий Украины в зону ответственности Южного военного округа.

По мнению британских аналитиков, это решение является следствием январского заявления Шойгу о том, что военная экспансия будет включать создание «самостоятельных группировок войск» России в Украине.

Этот шаг показывает, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать оккупированные территории в свою долгосрочную стратегическую концепцию.

Однако, прогнозируют в британской разведке, это вряд ли окажет непосредственное влияние на ход военной кампании, поскольку в настоящее время Россия задействует силы, стянутые изо всех своих военных округов, под управлением ситуативно развернутого штаба.