Блинкен отложил визит в КНР из-за нарушения воздушного пространства США китайским «аэростатом-шпионом»

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой запланированный визит в КНР из-за напряженности между странами, вызванной появлением над территорией США китайского «аэростата-шпиона». Об этом в пятницу заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента, добавив, что Блинкен будет стремиться посетить Китай, «когда позволят условия».

Ранее Пекин выразил сожаление по поводу этого инцидента, назвав разведывательный объект — «гражданским дирижаблем», «залетевшим» на территорию США, «сбившись с курса». Это утверждение Пекина вызвало политическое негодование в Соединённых Штатах.

«Мы приняли к сведению заявление Китайской Народной Республики с сожалением. Присутствие этого воздушного объекта в нашем воздушном пространстве является явным нарушением нашего суверенитета, а также международного права, и то, что это произошло — неприемлемо», — заявил журналистам по телефону представитель Госдепартамента США.

«После консультаций с нашими партнерами из других ведомств, а также с Конгрессом мы пришли к выводу, что в данный момент условия для поездки госсекретаря Блинкена в Китай — не складываются», — добавил чиновник.

Подозрительный китайский «аэростат-шпион» уже несколько дней летит над Соединенными Штатами.

Ранее высокопоставленный представитель Министерства обороны США, информируя журналистов на условиях анонимности, сказал, что Соединенные Штаты «контролируют» воздушный шар с тех пор, как он вошел в воздушное пространство США пару дней назад, и наблюдают за ним с помощью военной авиации.

Министр обороны США Ллойд Остин во время поездки на Филиппины в среду созвал встречу высокопоставленных чиновников Пентагона для обсуждения инцидента с воздушным шаром.

Военное командование рассматривало возможность сбить воздушный шар над Монтаной в среду, но в конечном итоге посоветовало президенту Байдену не делать этого из-за угрозы падения обломков на людей.

Аэропорт Биллингс, штат Монтана, был закрыт на то время, пока военные мобилизовали средства, включая истребители F-22, на случай, если Байден прикажет сбить воздушный шар.

Официальные лица отказались сообщить, на какой высоте летел шар, но признали, что траектория его полета проходит выше эшелонов гражданского воздушного движения и ниже «космического пространства».

В последние годы над Соединенными Штатами несколько раз пролетали воздушные шары-шпионы, но этот аэростат задержался дольше, чем в предыдущих случаях.