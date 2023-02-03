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Умер модельер Пако Рабан

Le couturier Paco Rabanne photographié avec des rondelles de métal qu'il utilise pour la conception de ses robes, à Paris, France le 19 mars 1968. (Photo by Keystone-France/Gamma-Rapho via Getty Images)
Пако Рабан, основатель собственного дома моды Paco Rabanne умер в возрасте 88 лет.

Пако Рабанн (настоящее имя Франсиско Рабанеда-и-Куэрво) родился в стране Басков, но работал в основном во Франции.

Кутюрье, знаменитый своей одеждой из альтернативных материалов — пластика и металла, стал известен по всему миру в 60-е годы.

3 февраля, 2023 | Category: Новости, Шоу-бизнес

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