Керівництво комісії Медичних сил ЗСУ викрили на хабарі, вдома знайшли мільйони готівки » Умер модельер Пако Рабан Пако Рабан, основатель собственного дома моды Paco Rabanne умер в возрасте 88 лет. Пако Рабанн (настоящее имя Франсиско Рабанеда-и-Куэрво) родился в стране Басков, но работал в основном во Франции. Кутюрье, знаменитый своей одеждой из альтернативных материалов — пластика и металла, стал известен по всему миру в 60-е годы.