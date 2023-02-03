Пако Рабанн (настоящее имя Франсиско Рабанеда-и-Куэрво) родился в стране Басков, но работал в основном во Франции.
Кутюрье, знаменитый своей одеждой из альтернативных материалов — пластика и металла, стал известен по всему миру в 60-е годы.
|
|
Умер модельер Пако Рабан
Пако Рабанн (настоящее имя Франсиско Рабанеда-и-Куэрво) родился в стране Басков, но работал в основном во Франции.
Кутюрье, знаменитый своей одеждой из альтернативных материалов — пластика и металла, стал известен по всему миру в 60-е годы.
|
Pokermatch - Онлайн казино в Україні
Powered by WordPress & Atahualpa
Leave a Reply