В новый пакет военной помощи США Украине вошли боеприпасы GLSDB, сообщил Пентагон.
Как мы писали, они позволят Украине поражать цели глубоко в российском тылу, которые пока вне досягаемости.
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Украина получит ракеты дальностью 150 км в новом пакете вооружений
В новый пакет военной помощи США Украине вошли боеприпасы GLSDB, сообщил Пентагон.
Как мы писали, они позволят Украине поражать цели глубоко в российском тылу, которые пока вне досягаемости.
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