Умер модельер Пако Рабан » Украина получит ракеты дальностью 150 км в новом пакете вооружений В новый пакет военной помощи США Украине вошли боеприпасы GLSDB, сообщил Пентагон. Как мы писали, они позволят Украине поражать цели глубоко в российском тылу, которые пока вне досягаемости. Social embed from twitter