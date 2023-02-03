Вогонь у відповідь: ЗСУ стали вдесятеро частіше обстрілювати Росію Bloomberg: За 9 місяців Україна може отримати далекобійні ракети із GPS-наведенням » Українські воїни поблизу Бахмута знищили російський літак Су-25 2 лютого на Донеччині, в районі Бахмута, українські нацгвардійці знищили черговий російський штурмовик Су-25 Про це інформує Національна гвардія України. «Авіація противника активно використовує броньований дозвуковий штурмовик при знищенні наземних цілей та завдає ударів по українських позиціях і населених пунктах», — пише пресслужба. Повідомляється, що учора, 2 лютого, об 11:55 на південно-східній околиці Бахмута українські воїни виявили два російські літаки Су-25 на відстані трьох кілометрів. Ворожі цілі захопив український стрілець-зенітник ПЗРК «Ігла-1». Унаслідок прицільного вогню Су-25 було уражено. «В результаті бойової роботи вогневої групи зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу, тільки за минулий тиждень розрахунком було знищено гелікоптер Мі-24 та літак Су-25», — наголошують в НГУ.