Росія не зможе захопити Донбас до березня, як того хоче Путін, — ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними експертів, Росія не має сил, щоб завдати поразки ЗСУ на сході України і захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області до березня, як наказав Путін.

Великий російський наступ до квітня 2023 року, ймовірно, передчасно завершиться під час сезону весняних дощів, перш ніж буде досягнуто суттєвого оперативного впливу, вважають аналітики.

«Кульмінація російських сил може потім створити сприятливі умови для українських сил, щоб використовувати їх у контрнаступі наприкінці весни або влітку 2023 року після включення західних танкових постачань», — йдеться у звіті.

Також в ISW не вбачають ознак того, що зусилля щодо прихованої мобілізації в останні місяці призвели до залучення додаткових 200 тисяч людей, хоча це можливо.

«Мобілізація 300 тисяч російських громадян викликала далекосяжні внутрішні соціальні дисбаланси та проблеми із забезпеченням, а подальша прихована мобілізація ще 200 тисяч особового складу, ймовірно, викличе ще більш помітні проблеми», — зазначають експерти.