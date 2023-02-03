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Керівництво комісії Медичних сил ЗСУ викрили на хабарі, вдома знайшли мільйони готівки

Керівництво Центральної військово-лікарської комісії Медичних сил ЗСУ викрили на одержанні коштів за видачу документів про непридатність до військової служби —  Київська міська прокуратураДБРСБУ

За даними слідства, заступник начальника Центральної ВКЛ за 5000 доларів США запропонував призовнику сприяння у виготовленні медичних та військових документів.

Вони мали стати підставою для складання висновку комісії про його непридатність до військової служби за станом здоров’я. Він би також отримав право вільно перетинати державний кордон України.

Правоохоронці задокументували факт передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тис. дол.

Співробітники Служби безпеки викрили посадовця на робочому місці під час одержання другої частини хабаря.

3 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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