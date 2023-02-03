Следующая запись Британская разведка: ЧВК «Вагнера» стала меньше вербовать осужденных » ISW: Отключение интернета в Луганской области связано с подготовкой российского наступления в Донбассе Сводка Американского института изучения войны (ISW) 3 февраля посвящена главным образом сигналам, свидетельствующим о подготовке Россией наступления в Донецкой и Луганской областях. Главное: Авторы сводки ссылаются на заявление представителя украинской разведки Андрея Черняка, согласно которому президент России Владимир Путин приказал российским военным захватить Донецкую и Луганскую области к марту 2023 года. Это утверждение совпадает с оценками ISW о наиболее вероятном развитии событий в контексте российского наступления на востоке Украины.

Решение российских властей заблокировать мобильный интернет в оккупированной Луганской области, вероятно, связано со стремлением скрыть развертывание новых российских сил. Украинские граждане ранее использовали мобильные телефоны для сбора информации о российских силах в оккупированных регионах Украины. Российское командование, вероятно, извлекло уроки из своих предыдущих неудач в вопросах обеспечения оперативной безопасности. Власти стремятся обезопасить российские силы в Луганской области в преддверии крупного наступления, о котором все чаще предупреждают украинские официальные лица.

Путин, вероятно, снова переоценил возможности российских вооруженных сил, полагают в ISW. Эксперты не обнаружили никаких свидетельств того, что российские силы восстановили достаточную боевую мощь, чтобы захватить более 11300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области (более 42% общей площади региона) до марта. ISW ранее высказывал предположение, что крупное российское наступление весной, вероятно, преждевременно достигнет кульминации во время весеннего сезона дождей в апреле (если не раньше) — то есть до достижения оперативно значимого эффекта. Эта неудачная попытка наступления сможет затем создать благоприятные условия для украинских сил, которые могут начать собственное контрнаступление в конце весны или летом 2023 года, благодаря поставкам западных танков. Как писала Би-би-си ранее, уверенность, с которой обсуждаются будущие наступления со стороны России и Украины, уже настолько велика, что разговор идет не о возможности таких операций, а о времени, когда они начнутся, и о направлении ударов.