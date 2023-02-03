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Эрдоган: Турция не поддерживает вступление Швеции в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган

При этом президент Турции заявил, что Анкара «положительно» относится к заявке Финляндии

Турция положительно относится к заявке Финляндии на вступление в НАТО, но не поддерживает заявку Швеции, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наша позиция по Финляндии положительная, но она не положительная по Швеции», – заявил Эрдоган, комментируя заявки двух скандинавских стран на вступление в НАТО в своем выступлении перед депутатами парламента от его Партии справедливости и развития.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в трансатлантический оборонный альянс в прошлом году, после российского вторжения в Украину, но столкнулись с неожиданным сопротивлением Турции и с тех пор пытаются заручиться ее поддержкой.

В июне три страны достигли соглашения о дальнейших действиях, но в январе Анкара приостановила переговоры после усиления напряженности в связи с акцией протеста в Стокгольме, в ходе которой ультраправый датский политик сжег Коран.

США считают, что Швеция и Финляндия готовы к вступлению в альянс.

3 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости, США

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