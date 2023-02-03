ISW: Отключение интернета в Луганской области связано с подготовкой российского наступления в Донбассе США поставят Украине бомбы большой дальности » Британская разведка: ЧВК «Вагнера» стала меньше вербовать осужденных Ежедневная сводка британской разведки 3 февраля посвящена вербовке российских заключенных в ряды группы «Вагнера». Вот главное из нее на утро 345 -го дня войны. Масштабы вербовки осужденных военизированной группой «Вагнер» значительно сократились по сравнению с пиком между летом и осенью 2022 года.

Согласно данным Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН), опубликованным 31 января 2023 года, численность заключенных в стране составляет 433 тыс. человек — на 6000 меньше по сравнению с ноябрем 2022 года. Другие данные ФСИН показывают, что с сентября по ноябрь 2022 г. количество заключенных сократилось на 23 тыс. человек. Основным фактором подобного сокращения, по-видимому, стала вербовка в ряды «Вагнера».

Помимо этого, разрозненные сведения от украинских военных на линии фронта свидетельствуют о том, что Россия на ключевых направлениях стала реже прибегать к тактике атак массированными «живыми волнами» с участием заключенных-вагнеровцев.

Серьезная напряженность между «Вагнером» и российским минобороны вылилась в публичную сферу; соперничество между разными группами российской элиты, вероятно, отчасти стало причиной сокращения поступления осужденных на фронт.