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Bloomberg: За 9 місяців Україна може отримати далекобійні ракети із GPS-наведенням

Крилаті бомби GLSDB
У новий пакет допомоги США увійдуть «розумні ракети» GLSDB дальністю до 150 км із GPS-наведенням, однак ЗСУ отримають їх не раніше осені

Про це пише Bloomberg із посиланням на офіційних осіб.

Зазначається, що про новий пакет допомоги США оголосять 3 лютого: туди увійдуть керовані GPS крилаті ракети GLSDB виробництва Boeing-Saab. Ракети з авіабомбами, які можуть вражати цілі на дистанції до 150 км, профінансують за процедурою Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Журналісти пишуть, що, як і інше обладнання, надане США та союзниками, воно не буде розгорнуто в Україні найближчим часом: офіційний представник галузі повідомив Bloomberg, що для перших поставок знадобиться близько дев’яти місяців після того, як ВПС укладуть контракт.

3 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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