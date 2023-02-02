Селена Гомес опубликовала фото без макияжа и фильтров

Селена Гомес поделилась в соцсетях фотографией без фильтров и макияжа. Серию фотографий она опубликовала в инстаграме*, получив в комментариях много комплиментов от подписчиков, которые похвалили ее стремление быть естественной. Фотографии прокомментировала и подруга Селены Никола Пельтц, которая написала, что Гомес «самая красивая».

Селена Гомес/Instagram*

Селена Гомес/Instagram*

Гомес не впервые за последнее время говорит о принятии себя: ранее Селена записала видеообращение, в котором ответила на комментарии поклонников о том, что она поправилась. Гомес не стала смущаться и заявила, что просто хорошо провела выходные.

Инсайдеры также сообщили, что Селена Гомес счастлива в отношениях с новым бойфрендом, участником группы The Chainsmokers Дрю Таггартом.

«У них удивительная связь. Они так рады, что решились попробовать. Они увлечены друг другом. Таггарт — хороший парень, это нравится Селене, — сообщает инсайдер изданию Us Weekly.

Дрю Таггарт и Селена Гомес в боулинг-клубе/Page Six

Ранее Селена Гомес на фоне слухов о новых отношениях опубликовала в инстаграме* пост о том, что одинока, но позже удалила его. Поклонники пошли к выводу, что пара просто не хочет привлекать внимания к своим отношениям.

Тем временем в сети ранее усомнились в том, что Таггарта можно назвать хорошим парнем: некоторое время назад музыкант признался, что на гастролях часто принимал участие в групповом сексе с фанатками вместе с другим участником группы The Chainsmokers.