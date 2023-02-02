Россия вымирает со скоростью более 1,5 тысячи человек в день

Спираль демографической катастрофы продолжает раскручиваться в России, несмотря на окончание пандемии, принесшей стране рекордный скачок смертности с поствоенного голода 1947 года. Причина — вторжение оккупантов в Украину.

По итогам 2022 года численность постоянного населения РФ сократилась еще на 566 тысяч человек, отчитался в среду Росстат.

На 1 января, согласно статистике, в России (без учета аннексированных регионов Украины) проживали 146,424 млн человек. Годом ранее это было 146,98 млн — цифра, которую Росстат увеличил на 1,3 млн человек по результатам переписи-2021.

Впервые с начала 2000-х официальная статистика фиксирует сокращение населения России пятый год подряд: в 2018 году постоянных жителей в стране стало меньше на 100 тысяч, в 2019-м — на 100 тысяч, в 2020-м — на 500 тысяч, а в 2021-м — на 600 тысяч.

Россиян становится все меньше, несмотря на то, что всплеск ковидной смертности остался позади: за январь–ноябрь 2022 года число умерших сократилось на 22% — до 1,741 млн человек.

Причина — в падении рождаемости, которая в относительном измерении — 9,8 ребенка на 100 тысяч населения — стала минимальной с 2001 года, а в абсолютном снизилась на 7% — до 1,197 млн детей за январь–ноябрь. Естественная убыль, таким образом, составила 543,4 тысячи человек, а за последние три года достигла почти 3 млн.

И едва ли это конец: «дно» рождаемости, установленное в конце 1990-х, после постсоветской экономической катастрофы, будет пробито в следующем году, если война в Украине продолжится, прогнозирует демограф Института Гайдара Игорь Ефремов.

Число рождений детей с 1,3 млн в прошлом году опустится до 1,2 млн, а в 2024-м — до миллиона, что станет абсолютным минимумом в современной истории страны (со Второй мировой войны), следует из оценок Ефремова.