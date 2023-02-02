Европарламент призвал ЕС готовить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз Україна стане членом Євросоюзу, — фон дер Ляєн » Еврокомиссия сделала первый шаг к созданию спецтрибунала по военным преступлениям России «Россия должна ответить за свои гнусные преступления в суде», — заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Прокуроры Евросоюза и Украины уже собирают доказательства военных преступлений, отметила она. Кроме того, расследование ведет Международный уголовный суд (МУС). Фон дер Ляйен, ряд лидеров европейских стран и Европарламент ранее высказывались за создание специального трибунала по России. «Я объявляю, что в качестве первого шага в Гааге будет создан международный центр для судебного преследования России за преступление агрессии против Украины. Этот центр будет координировать сбор доказательств. Он будет включен в состав объединенной следственной группы, работу которой обеспечивает агентство Евроюст», — сказала фон дер Ляйен. (Евроюст состоит из прокуроров, судей, полицейских, представляющих каждое государство ЕС, занимается расследованиями и судебными разбирательствами в отношении трансграничной и организованной преступности.) «Поэтому мы сможем очень быстро начать работу с Евроюстом, Украиной, партнерами нашей объединенной следственной группы, а также Нидерландами», — сказала председатель ЕК. И добавила, разделяя паузами слова: Преступник должен быть привлечен к ответственности. О подготовке к созданию трибунала под эгидой ООН, который бы занялся расследованием военных преступлений, совершенных Россией против Украины, фон дер Ляйен объявила 30 ноября. Специальный суд необходим, чтобы была возможность привлечь к ответственности высших должностных лиц за само развязывание войны (так называемое преступление агрессии), а не только за конкретные преступления, совершенные в ходе военных действий (ими может заниматься — и уже занимается — МУС, хотя его юрисдикция ограничена, так как Россия не является участником суда). На саммите Всемирного экономического форума в Давосе фон дер Ляйен назвала российское вторжение в Украину «экстраординарной ситуацией, требующей сильной реакции международного сообщества». 19 января Европарламент поддержал создание специального трибунала (правда, его резолюция не имеет обязательной силы). В середине декабря министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна хочет организовать у себя трибунал под эгидой ООН, который бы занялся рассмотрением российской агрессии против Украины. Нидерланды готовы создать специальный трибунал по российской агрессии против Украины Фон дер Ляйен прибыла в Киев со всеми еврокомиссарами для обсуждения вопросов экономического сотрудничества и интеграции. Она также сообщила, что 10-й пакет санкций против России будет готов к первой годовщине вторжения — 24 февраля, а ЕК обсуждает с партнерами, как использовать заблокированные государственные активы России для помощи Украине. Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию, сказала председатель ЕК, приведя в пример потолок для цены сырой нефти, который, по ее словам, обходится России примерно в 160 млн евро в сутки. Согласно ООН, актом агрессии, независимо от объявления войны, считается любое из следующих действий: а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;

b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;

с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;

d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;

и еще три пункта.