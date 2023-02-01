Японец потратил более $20 тысяч, чтобы стать волком

32-летний дорожный инженер из Токио Тору Уэда прославился в Сети после того, как обзавелся гиперреалтстичным костюмом волка, отдав за него три миллиона иен (почти 24 тысячи долларов), пишет The Times.

По словам мужчины, который долгое время скрывал свое лицо от публики, в обличье хищника он не чувствует себя человеком и расслабляется дома. Свой костюм он носит только в пределах своего жилья. Иногда приглашает друзей и наряжается специально для них.

«Когда я надеваю свой костюм, я чувствую, что больше не человек. Я свободен от человеческих отношений. Всякие неурядицы, связанные с работой и прочим, я могу о них забыть», – пояснил он.

Уэда заказал костюм в специализированной компании Zeppet, которая занимается моделированием и пошивом костюмов и ростовых фигур для телевизионных рекламных роликов и фильмов.

Работа над заказом Тору продолжалась 50 дней, и клиент остался более чем доволен. Мужчина признался, что «поражен» конечным результатом.

«Когда я смотрю в зеркало, я вижу волка, и это очень трогательно. Я не оборотень – это какое-то чудовище, а я не чудовище», – подчеркнул он.

Когда Уэда заказывал костюм, то рассказал, что с детства очень любил животных и настолько был от реалистичных костюмов в восторге, что мечтал когда-нибудь почувствовать себя в шкуре зверя.