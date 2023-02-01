Росіяни намагаються оточити Бахмут, оскільки не можуть взяти місто штурмом

Про це він повідомив в етері телеканалу «Еспресо»

«Був період, коли росіяни припинили спроби штурмувати Бахмут. Оскільки тоді вони отримали досить потужну відповідь. І взагалі Бахмут нагадує фортецю. Це місто не можна взяти штурмом», — пояснив Конон

Лейтенант додав, що росіяни намагаються захопити траси, які ведуть до Бахмута

«Зараз противник намагається оточити Бахмут з півдня і півночі та зайняти траси, якими відбувається сполучення з містом. З півночі трасу від Словʼянська на Бахмут, а з півдня від Костянтинівки. Саме тому дуже активізували свої наступальні дії саме на ці траси. при тому, що ці траси противник штурмує ближче до самого Бахмуту», — додав він.