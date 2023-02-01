Росія втратила на українській землі щонайменше 128 420 солдатів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 128 420 (+920) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3209 (+8) од.
- бойових броньованих машин ‒ 6382 (+4) од.
- артилерійських систем – 2207 (+10) од.
- РСЗВ – 458 (+4) од.
- засоби ППО ‒ 221 (+0) од.
- літаків — 293 (+0) од.
- гелікоптерів – 284 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0)
- крилаті ракети ‒ 796 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5061 (+13) од.
- спеціальна техніка ‒ 200 (+0)
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