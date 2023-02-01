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Британська розвідка пояснила, навіщо РФ регулярно обстрілює Херсон РФ з лютого в Україні втратила приблизно чверть своїх літаків » Росія втратила на українській землі щонайменше 128 420 солдатів Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі щонайменше 128 420 солдатів, 3209 танків, 458 реактивних систем залпового вогню Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 128 420 (+920) осіб ліквідовано

танків ‒ 3209 (+8) од.

бойових броньованих машин ‒ 6382 (+4) од.

артилерійських систем – 2207 (+10) од.

РСЗВ – 458 (+4) од.

засоби ППО ‒ 221 (+0) од.

літаків — 293 (+0) од.

гелікоптерів – 284 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0)

крилаті ракети ‒ 796 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 5061 (+13) од.

спеціальна техніка ‒ 200 (+0)