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РФ з лютого в Україні втратила приблизно чверть своїх літаків

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Росія за понад 11 місяців втратила 293 літаки — це близько 25% усього наявного парку, але противник зберігає достатньо високий авіаційний потенціал

Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

«Якщо спиратися на цифри Генштабу ЗСУ, ворог за понад 11 місяців втратив наразі 293 літаки. Це доволі суттєва кількість, яка складає близько 25% усього наявного парку», — зазначив він.

Рябих додав, що вся наявна промислова база РФ не дозволяє оперативно відновлювати втрати на полі бою.

«Ця ситуація ускладнюється тим, що були введені санкції у технологічній сфері і по ряду напрямків Росія втрачає можливості модернізовувати та виготовляти нові літаки. Зараз все тримається на створених запасах. В цілому противник зберігає достатньо високий авіаційний потенціал, але, якщо ми отримаємо сучасне західне озброєння, то перевага противника буде нівельована», — підсумував експерт.

1 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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