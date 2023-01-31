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ЗСУ знищили щонайменше 5 легкомоторних човнів, на яких пересувались російські розвідники

ЗСУ, артилерія
Начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін повідомив, що ситуація на Таврійському напрямку залишається складною, але контрольованою

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів та цивільної інфраструктури. Як завжди, він не оминає місто Херсон, який щоденно піддається ворожим обстрілам. Разом з тим, більше активних дій ворог не здійснював», — зазначив Єрін.

За його словами, спостерігалася певна активність ворожих розвідувальних груп на малих човнах у районі островів.

«Наші воїни виявили й знищили, як мінімум п’ять малих легкомоторних човнів, на яких ворог здійснював пересування. Також були збиті кілька БПЛА, знищено склади боєприпасів ворога на Запорізькому напрямку», — додав Єрін.

31 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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