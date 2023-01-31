ЗСУ знищили щонайменше 5 легкомоторних човнів, на яких пересувались російські розвідники

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів та цивільної інфраструктури. Як завжди, він не оминає місто Херсон, який щоденно піддається ворожим обстрілам. Разом з тим, більше активних дій ворог не здійснював», — зазначив Єрін.

За його словами, спостерігалася певна активність ворожих розвідувальних груп на малих човнах у районі островів.

«Наші воїни виявили й знищили, як мінімум п’ять малих легкомоторних човнів, на яких ворог здійснював пересування. Також були збиті кілька БПЛА, знищено склади боєприпасів ворога на Запорізькому напрямку», — додав Єрін.