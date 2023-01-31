Зараз в Україні воюють 326 тисяч російських військових – Буданов

Глава головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що зараз в Україні воюють приблизно 326 000 російських військових — The Washington Post

За словами Буданова, «приблизно 326 000 російських військових» зараз воюють в Україні.

Також глава ГУР розповів, що в Росії залишилося лише 9% запасів далекобійних ракет «Калібр».

Буданов також вважає, що Кремлю варто побоюватися колабораціоністів у своєму середовищі: «На цій території дійсно є люди, з якими дуже легко працювати, люди, які розуміють, що Росія повинна бути іншою. І ми підтримуємо таких людей».

Керівник розвідки повторив, що Путін невиліковно хворий на рак і має численних двійників: «Це відкрите питання, чи це справжній Путін зараз».