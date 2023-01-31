Уряд Британії: Відправляти британські винищувачі Україні непрактично

Речник британського уряду заявив, що відправляти британські винищувачі Україні зараз було б непрактично.

Його цитує видання Evening Standard, пише «Європейська правда».

«Британські винищувачі Typhoon і F-35 є надзвичайно складними і потрібні місяці, щоб навчитися керувати ними. Враховуючи це, ми вважаємо, що відправка цих літаків в Україну є непрактичною», — сказав речник.

«Очевидно, що ми будемо продовжувати надавати і прискорювати нашу військову підтримку Україні і уважно прислухатися до їхніх запитів», — додав він.

Відповідаючи на запитання, чи не заперечує уряд проти того, щоб інші союзники надсилали менш сучасні літаки, речник сказав: «Ми продовжимо обговорювати з нашими союзниками те, що, на нашу думку, є правильним підходом. Ми щойно відправили наші танки Challenger і рухаємось разом з нашими союзниками в цьому напрямку. Ці танки прибудуть досить скоро».