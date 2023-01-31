Россия собирается выйти из договора о запрете ядерных испытаний

В команде начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова намекнули на скорое проведение в России испытаний ядерного оружия.

Возобновление Россией испытаний ядерного оружия заставят Запад прекратить поставки вооружения Украине, а Киев – отказаться от угроз напасть на Крым. Об этом заявил старший научный сотрудник «Академии военных наук», военный аналитик Владимир Прохватилов:

«Нужно возобновить испытания ядерного оружия на Новой Земле и мотивировать это срочной необходимостью проверить состояние ядерных вооружений. Потому что компьютерное моделирование ядерных испытаний, которые проводят последние годы, не дают достоверной картины. Есть опасность, что это грозное оружие может выйти из допустимых кондиций. Мы имеем право на это».

В свою очередь Сергей Шойгу, в самое ближайшее время может представить Путину предложения по изменению российской военной доктрины.

Как сообщается, в самом скором времени Минобороны РФ официально объявит о том, что Москва расширит и изменит перечень причин, по которым страна может применить тактическое ядерное оружие (ТЯО).

«Речь идет о том, что РФ будет иметь возможность применить ТЯО не только в случае «угрозы существованию государства», но и в результате атаки противника на страну. В частности, речь может идти о том, что право на тактический ядерный удар Россия будет иметь даже в случае, если атака противника не угрожает существованию государства, однако была осуществлена либо на «объект критической инфраструктуры», либо на госорган. Либо же ее итогом стали большие человеческие жертвы».

По данным новостного агентства «Октагон», Министерство обороны РФ уже инициировало внутренние консультации об изменении порядка применения ТЯО и стратегического ядерного вооружения наземного базирования. Генштаб РФ поставил перед собой задачу внести изменения в стратегию использования ядерного оружия в связи с «рисками эскалации вокруг Украины». Предположительно, будет расширен спектр применения ТЯО и будет прописана возможность превентивного удара наземными видами РВСН при поддержке подлодок и стратегической авиации.

У этой работы есть и политический аспект: пока новую версию военной доктрины не утвердят, министр обороны Сергей Шойгу останется на своём посту, чтобы довести процесс до конца. Все изменения, связанные с новыми положениями доктрины, министр обороны передаёт в Госдуму и Совет Федерации, чтобы затем представить их на подпись президенту.