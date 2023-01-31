Потери России от «нефтяных» санкций растут

Эмбарго на поставки российских нефтепродуктов окажет серьезное воздействие на экономику РФ и возможности Москвы в контексте ведения войны в Украине, и новый удар может оказаться ощутимее, чем от предыдущих санкций Запада в отношении экспорта сырой нефти из России.

К такому выводу склоняются многие аналитики, включая экспертов, опрошенных Русской службой «Голоса Америки».

Напомним, эмбарго начнет действовать с 5 февраля. По подсчетам хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), с его введением Россия будет терять около 280 млн евро в день. И это еще далеко не все издержки, которые Москва в итоге может понести, предупреждают специалисты CREA.

В то же время, согласно оценкам CREA, ущерб России от ограничительных мер, введенных 5 декабря прошлого года странами G7, ЕС и Австралии, составил 160 млн евро ежедневно.

Как сообщает Reuters, в соответствии с прогнозом официальных российских структур объем производства на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в 2023 году сократится на 15% (с 272 млн тонн до 230 млн), а добыча нефти в стране упадет до 490 млн т (9,8 млн барр./сутки) по сравнению с 535 млн т в 2022 году.

В экспертном сообществе также отмечают, что мощностей для хранения нефтепродуктов в России недостаточно.

По подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2022 году экспорт российских нефтепродуктов составил в среднем около 1,2 млн барр./сутки.

«Декабрьское и февральское эмбарго в совокупности могут привести к сокращению экспорта российской нефти на миллион баррелей в сутки»

По самым скромным подсчетам, доля стран, которые объявили о готовности ввести 5 февраля эмбарго, в 2021 году составляла 57 % от всего экспорта российских нефтепродуктов, заметил аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин в интервью Русской службе «Голоса Америки», оценивая весомость грядущих ограничений. По его мнению, пристроить куда-то излишки в размере почти 80 млн тонн будет довольно трудно, если вообще возможно.

«Потому что, например, Индия, Иран и страны Персидского залива – сами экспортеры нефтепродуктов, и им чужая продукция совершенно не нужна, –пояснил он. – Они и без того недавно увеличили собственное производство. Поэтому не исключаю, что эти 57 % с рынка просто уйдут.

У российских отраслевых компаний остается негустой выбор, констатировал Михаил Крутихин: «Действительно сократить работу нефтеперерабатывающих заводов, которые делают эти нефтепродукты, ограничить добычу нефти либо попробовать увеличить экспорт сырой нефти. Но в последнем случае её придется продавать с огромными скидками. Если удастся найти рынок для дополнительных объемов сырой нефти, то часть потерь от утраты столь значительного рынка нефтепродуктов удастся несколько компенсировать. Думаю, однако, что добычу нефти все же придется сокращать».

Кроме того аналитик полагает, что эмбарго на нефтепродукты окажется эффективнее предыдущих ограничений от 5 декабря. «Если в случае с ценовым потолком еще можно было с большим дисконтом пристроить часть сырой нефти, освободившейся в результате санкций, таким покупателям, как Индия, например, то с нефтепродуктами этот номер не проходит», – резюмировал он.

Также, по оценке Михаила Крутихина, декабрьское и февральское эмбарго в совокупности могут привести к сокращению экспорта российской нефти на миллион баррелей в сутки, а может, и больше, уже к концу первого квартала нынешнего года.

«Доходы бюджета и приток валюты в страну неизбежно сократятся, что в нынешних условиях становится уже критичным»

Эмбарго окажет серьезное влияние на российскую нефтяную отрасль и экономику в целом, согласен экономический обозреватель, публицист Максим Блант. По его словам, России придется сокращать производство с учетом того, что уже сейчас крупные НПЗ страны практически всех нефтяных компаний, включая Роснефть и «Газпром», столкнулись с массовым отказом железнодорожников принимать цистерны с нефтепродуктами в сторону Китая из-за «пробок».

«Перенаправить экспорт на Восток никак не получится, – уверен собеседник «Голоса Америки». – Если ограничения действительно начнут действовать без сбоев, и европейские страны не будут сквозь пальцы смотреть на попытки их обхода (а обойти их довольно сложно), то России придется, во-первых, сокращать производство дизельного топлива и прочих нефтепродуктов, а, во-вторых, снижать объемы добычу нефти. Тут все логично: раз переработка сокращается, то и добычу надо урезать».

Есть, правда, альтернатива: можно попытаться увеличить экспорт сырой нефти, уточнил Максим Блант: «Но получится ли это – еще бабушка надвое сказала, и в любом случае её придется продавать с еще большими скидками, чем сейчас. Таким образом, доходы бюджета и приток валюты в страну неизбежно сократятся, что в нынешних условиях становится уже критичным».

Вместе с тем экономист считает, что потолок цен и европейское эмбарго от 5 декабря действуют вполне эффективно. Российские валютные поступления в бюджет серьезно снизились. Они начали снижаться еще в преддверии санкций, но как следствие их. Покупатели стали требовать большей скидки на российскую нефть еще в ноябре. А после вступления в силу ограничений наблюдался провал с доходами от экспорта российской нефти», – заключил Максим Блант.