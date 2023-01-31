Під Бахмутом за добу було більше 40 боїв з росіянами

Поблизу Бахмута за добу відбулися 42 бойових зіткнення між українськими військами і російськими окупантами — речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону
«Бахмут продовжує бути одним із головних напрямків удару противника. Там вони 197 разів (30 січня – ред.) наносили удари ствольною реактивною артилерією по наших позиціях. Відбулося 42 боєвих зіткнення.
За добу було вбито 277 ворогів, 258 отримали поранення».
Череватий додав, що до Бахмута регулярно доставляються спорядження і боєприпаси. Він розповів також, що поблизу Лиману Донецької області росіяни намагаються перехопити ініціативу.
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