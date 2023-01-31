Зараз в Україні воюють 326 тисяч російських військових – Буданов Хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед» получит сиквел » Під Бахмутом за добу було більше 40 боїв з росіянами Поблизу Бахмута за добу відбулися 42 бойових зіткнення між українськими військами і російськими окупантами — речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону «Бахмут продовжує бути одним із головних напрямків удару противника. Там вони 197 разів (30 січня – ред.) наносили удари ствольною реактивною артилерією по наших позиціях. Відбулося 42 боєвих зіткнення. За добу було вбито 277 ворогів, 258 отримали поранення». Череватий додав, що до Бахмута регулярно доставляються спорядження і боєприпаси. Він розповів також, що поблизу Лиману Донецької області росіяни намагаються перехопити ініціативу.