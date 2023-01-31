Министр обороны Украины встретится с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник встречается с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Во французскую столицу также приедет председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

Накануне на вопрос журналиста о возможных поставках истребителей в Украину, Макрон ответил, что «в принципе, ничего не запрещено», но только в том случае, добавил Макрон, если это не будет экскалацией и не ослабит французскую армию. Такие же условия ранее высказывала Франция по поводу возможных поставок в Украину танков Leclerc.

«Мы будем рассматривать каждый случай отдельно», — сказал Макрон в понедельник во время визита в Гаагу.

«Как известно, президент Франции Эммануэль Макрон поручил министру обороны изучить этот вопрос. На данный момент могу сказать, что ни одно решение еще не принято, но ни одно решение не является невозможным», — ранее ответила на вопрос о поставках танков глава французского МИД Катрин Колонна.

Ранее Франция уже объявила о поставках Украине легких танков AMX-10RC, после этого Германия согласилась предоставить Киеву свои основные боевые танки «Леопард», а США — «Абрамс».