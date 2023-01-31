Михаил Саакашвили переведен в реанимацию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, переведен в отделение интенсивной терапии в связи с ухудшением состояния здоровья.

Напомним, что Саакашвили, занимавший пост президента Грузии с 2004 по 2013 год, был приговорен нынешними грузинскими властями к 6 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении властью.

С октября 2021 года он находится в заключении.

Саакашвили и его сторонники характеризуют вынесенный ему приговор как политически мотивированный.

В период своего президентства Саакашвили провел в стране ряд прозападных реформ.

Медики, следящие за здоровьем Саакашвили, говорят, что его состояние значительно ухудшилось с тех пор, как он попал в тюрьму, где он неоднократно устраивал голодовки.

Саакашвили проходит лечение в больнице в Тбилиси, но его адвокаты добиваются отсрочки приговора, чтобы его можно было перевезти за границу для лечения.