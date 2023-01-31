Мэр Праги: столица Чехии приняла около 120 тысяч украинских беженцев, в основном женщин и детей

Прага после начала войны в Украине приняла примерно 120 тысяч украинских беженцев, в основном это женщины и дети. Об этом рассказал мэр Праги Зденек Гржиб в интервью RTVI.

«Если бы мне кто-то сказал в январе 2022 года, что у нас в Праге появится еще 120 тысяч человек и что прежде всего это будут женщины с детьми, определенный процент пожилых людей, я бы вам тогда ответил, что это нереально, что они просто в Прагу не поместятся, что наша инфраструктура не справится», – отметил он.

Ранее власти Чехии сообщали, что страна приняла более 300 тысяч украинских беженцев. Таким образом, на Прагу приходится более трети всех принятых украинцев, которым пришлось уехать из страны от войны.

По словам Гржиба, разместить всех беженцев из Украины в Праге получилось лишь благодаря совместной работе спасателей, полиции, волонтеров из украинской диаспоры и местных жителей. В городе работал региональный краевой центр помощи беженцам из Украины, где в некоторые дни работники могли принимать 3700 беженцев в сутки.

Зденек Гржиб указал, что как минимум треть из 120 тысяч украинцев, размещенных в Праге – дети. Из них, по словам мэра, всего несколько сотен детей пока не нашли место в школе.

«То, чем мы занимаемся сейчас, – это адаптация к среде здесь, чтобы не возникало каких-то недопониманий между местными жителями и беженцами, чтобы они получили помощь, которая для них здесь доступна, чтобы дети здесь могли ходить в школу или, если они используют электронное обучение онлайн, например, в гимназии в Украине, чтобы у них была возможность подключиться к онлайн-урокам», – добавил мэр Праги.