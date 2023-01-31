Під Бахмутом за добу було більше 40 боїв з росіянами «Евровидение-2023» в Ливерпуле пройдет под лозунгом «Нас объединяет музыка» » Хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед» получит сиквел Создатели анонсировали вторую часть и представили первый постер будущей картины. Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» официально получит продолжение. Об этом объявили создатели картины в социальных сетях проекта. В своем посте с анонсом сиквела они написали: «Больше крови. Больше меда». Также к публикации был прикреплен постер будущей картины с огромной окровавленной цифрой 2 по центру и слоганом «Друзья соберутся, чтобы отомстить…» в верхней части изображения. Хотя ранее режиссер «Винни-Пуха: Кровь и мед» Рис Фрейк-Уотерфилд не раз заявлял о своем желании снять вторую часть, новый пост стал первым официальным подтверждением того, что команда приступила к работе над продолжением. В одном из недавних интервью постановщик также сказал, что он был очень вдохновлен прошлогодним популярным фильмом ужасов « Хотя ранее режиссер «Винни-Пуха: Кровь и мед» Рис Фрейк-Уотерфилд не раз заявлял о своем желании снять вторую часть, новый пост стал первым официальным подтверждением того, что команда приступила к работе над продолжением. В одном из недавних интервью постановщик также сказал, что он был очень вдохновлен прошлогодним популярным фильмом ужасов « Ужасающий 2 » и намерен использовать его в качестве творческого ориентира в разработке сиквела. Другие подробности будущего проекта пока неизвестны.