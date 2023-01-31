 
«  
  »

Хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед» получит сиквел

Официально: хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед» получит сиквел

Создатели анонсировали вторую часть и представили первый постер будущей картины.

Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» официально получит продолжение. Об этом объявили создатели картины в социальных сетях проекта.

В своем посте с анонсом сиквела они написали: «Больше крови. Больше меда». Также к публикации был прикреплен постер будущей картины с огромной окровавленной цифрой 2 по центру и слоганом «Друзья соберутся, чтобы отомстить…» в верхней части изображения.

Официально: хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед» получит сиквел Хотя ранее режиссер «Винни-Пуха: Кровь и мед» Рис Фрейк-Уотерфилд не раз заявлял о своем желании снять вторую часть, новый пост стал первым официальным подтверждением того, что команда приступила к работе над продолжением. В одном из недавних интервью постановщик также сказал, что он был очень вдохновлен прошлогодним популярным фильмом ужасов «Ужасающий 2» и намерен использовать его в качестве творческого ориентира в разработке сиквела. Другие подробности будущего проекта пока неизвестны.

31 января, 2023 | Category: Новости, Шоу-бизнес

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  