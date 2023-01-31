Генсек НАТО: Китай распространяет дезинформацию о НАТО и войне в Украине

Во вторник в Японии глава НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещали укрепить отношения, заявив, что вторжение России в Украину и ее растущее военное сотрудничество с Китаем создали самую напряженную обстановку в области безопасности со времен Второй мировой войны.

«Война в Украине демонстрирует, что наша безопасность тесно взаимосвязана. Если президент Путин победит в Украине, это будет трагедией для украинцев, но также послужит очень опасным сигналом авторитарным лидерам во всем мире, которые будут знать, что применяя военную силу, они смогут достичь своих целей», — заявил глава НАТО.

В декабре Япония обнародовала масштабные планы по усилению своей защиты. Страна удваивает расходы на оборону впервые после Второй мировой войны. Это выведет страну на третье место по военным расходам в мире после США и Китая.

Во время своего визита в Южную Корею в понедельник Столтенберг обвинил Китай в распространении дезинформации о НАТО, войне в Украине и в том, что Китай вместе с Россией бросает вызов основанному на правилах порядка мире.

Ранее Китай критиковал усилия НАТО по расширению в Азии.