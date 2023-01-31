«Евровидение-2023» в Ливерпуле пройдет под лозунгом «Нас объединяет музыка»

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году пройдет под лозунгом «Нас объединяет музыка» (United by Music).

Организаторы конкурса, который в этом году пройдет в Ливерпуле, представили также его логотип в виде сердец в национальных цветах Украины и Британии, которые «бьются в унисон».

По правилам конкурса, принимает его у себя та страна, чьи представители выиграли «Евровидение» предыдущего года.

В 2022 году победу присудили украинской группе Kalush Orchestra. Но еще в июне организаторы «Евровидения» констатировали, что провести конкурс в стране, где идет война, не получится, и перенесли его в Британию, занявшую второе место.

Участники из Украины автоматически попадут в Гранд-финал вместе с так называемой «Большой пятеркой», в которую входит и Великобритания. Организовывать и транслировать выступления будет Би-би-си. Великобритания принимала «Евровидение» рекордные восемь раз, четыре из них — вместо других государств. Последний раз Великобритания принимала песенный конкурс в 1998 году в Бирмингеме.

Гранд-финал конкурса пройдет на «Ливерпуль Арене» в субботу, 13 мая, а полуфиналы — 9 и 11 мая.

Украину будет представлять группа Tvorchi (слово «творчі» по-украински означает «творческие»), играющая электронную музыку.