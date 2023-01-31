Доклад в Пентагон о возможной войне США с Китаем просочился в СМИ

Неоднозначная записка генерала ВВС США, предсказывающая войну с Китаем в 2025 году, возможно, отражает растущее расхождение во взглядах гражданского и военного руководства США на взаимоотношения между двумя крупнейшими экономическими державами мира.

Записка генерала Майкла Минихана начала циркулировать в Интернете на выходных.

Генерал начинает ее без обиняков: «Надеюсь, я ошибаюсь. Моя интуиция говорит мне, что мы будем воевать в 2025 году».

Минихан возглавляет Командование воздушных перевозок ВВС – подразделение численностью 5 тысяч человек, занимающееся транспортным обеспечением.

В своей записке он не приводит каких-либо свидетельств в поддержку своего предсказания войны между США и Китаем, кроме расплывчатого утверждения, что предстоящие выборы в США и на Тайване дадут Пекину возможность попытаться воссоединить самоуправляемый остров с материком.

В записке генерал приказывает подразделениям под его командованием усилить подготовку и повысить боеготовность, чтобы быть готовыми «сдержать, а если потребуется, то и победить Китай».

Кажется, что слова Минихана противоречат заявлениям высокопоставленных чиновников в администрации Байдена, включая министра обороны Ллойда Остина. Ранее в этом месяце Остин заявил журналистам, что США отмечают все более агрессивное поведение Китая по отношению к Тайваню, но усомнился в возможности нападения в краткосрочной перспективе.

«Мы полагаем, что они пытаются создать новую нормальность, но означает ли это, что вторжение неизбежно? Я сильно в этом сомневаюсь», – сказал он.

В заявлении, направленном «Голосу Америки», пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил: «В Стратегии национальной обороны четко указывается, что Китай является определяющим вызовом для министерства обороны, и мы по-прежнему сосредоточены на работе с союзниками и партнерами в целях сохранения мирного, свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

В ответ на вопрос о записке Минихана Пентагон направил заявление неназванного чиновника министерства обороны, в котором говорилось: «Эти комментарии не отражают точку зрения министерства в отношении Китая».

Директор по исследованиям в области внешней политики в Институте Брукингса Майкл О’Хэнлон заявил «Голосу Америки», что он считает записку Минихана серьезной ошибкой, и что министерство обороны должно было более жестко осудить ее.

«Он отождествляет важность сдерживания с вероятностью войны, что, на мой взгляд, очень неразумно и потенциально опасно из-за возможности создания самоисполняющегося пророчества, – сказал он. – Это противоречит политике правительства США, которое не называет Китай будущим противником. Оно называет Китай “определяющим вызовом” или “нашим самым важным стратегическим конкурентом”. Эти слова тщательно подбираются, чтобы сказать, что нам нужно думать о возможности войны с Китаем, чтобы сдержать ее. Но нам не нужно думать о ее неизбежности».