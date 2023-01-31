Британська розвідка оцінила спроможність РФ здійснити оперативний прорив на Донеччині

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка припускає, що за останні три дні Росія, ймовірно, перетворила свої зондувальні атаки навколо Павлівки та Вугледара на Донеччині на більш узгоджений штурм.

Населені пункти розташовані за 50 км на південний захід від Донецька. РФ у цьому районі раніше використовувала 155-ту бригаду морської піхоти для невдалого штурму в листопаді 2022 року. ЇЇ підрозділи зараз входять до складу сил, щонайменше бригади, які ймовірно, просунулися на кілька сотень метрів за невелику річку Кашлагач, яка кілька місяців позначала лінію фронту.

«Російське командування, ймовірно, має на меті розробити новий напрямок просування до контрольованої Україною частини Донецької області, аби відволікти українські сили від Бахмутського сектора. Існує реальна ймовірність того, що Росія продовжить досягати локальних успіхів на цьому напрямку. Однак малоймовірно, що РФ має достатньо незадіяних військ у цьому районі, щоб досягти значного оперативного прориву», — дійшли висновку в розвідці Британії.