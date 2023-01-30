 
«  
  »

Зачистка Криму відбудеться вже в цьому році, — військовий експерт

Військовий експерт, полковник Збройних Сил України у запасі Роман Світан вважає, що ЗСУ зайдуть у Крим до літа цього року

Таку думку він висловив в етері програми «Вердикт з Сергієм Руденком» на телеканалі «Еспресо».

«У Крим ми точно зайдемо цього року. Виходячи з логіки війни та театру військових дій, оптимальний варіант – це спочатку звільнити Крим, а потім рухатися у бік Донбасу та працювати вже з Донбасом. Тому, що не можна залишати в тилу у військ, що рухаються, навіть запечатане в Криму угруповання», — зауважив Світан.

Військовий експерт також додав, що без деокупації Криму, без повної зачистки від російських військ у Криму звільняти Донбас неможливо.

«Тому і рух на Азовське узбережжя та зачистка у Криму відбудеться вже цього року. Це ми можемо виконати до літа, якщо динаміка у постачаннях збережеться, а далі визволяти Донбас», — зазначив Світан.

30 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  