Зачистка Криму відбудеться вже в цьому році, — військовий експерт

Таку думку він висловив в етері програми «Вердикт з Сергієм Руденком» на телеканалі «Еспресо».

«У Крим ми точно зайдемо цього року. Виходячи з логіки війни та театру військових дій, оптимальний варіант – це спочатку звільнити Крим, а потім рухатися у бік Донбасу та працювати вже з Донбасом. Тому, що не можна залишати в тилу у військ, що рухаються, навіть запечатане в Криму угруповання», — зауважив Світан.

Військовий експерт також додав, що без деокупації Криму, без повної зачистки від російських військ у Криму звільняти Донбас неможливо.

«Тому і рух на Азовське узбережжя та зачистка у Криму відбудеться вже цього року. Це ми можемо виконати до літа, якщо динаміка у постачаннях збережеться, а далі визволяти Донбас», — зазначив Світан.