Польща готова передати Україні винищувачі F-16 найближчим часом » В Пакистані підірвали мечеть: десятки загиблих, людей шукають під завалами Щонайменше 28 людей загинули в результаті вибуху в мечеті у пакистанському місті Пешавар. Вибух стався, коли у мечеті зібралися віряни, понад 150 людей отримали поранення. Частина будівлі була зруйнована, і за словами чиновників, під завалами залишилися люди. Кількох постраждалих доставили до місцевих лікарень. Причина вибуху невідома, але урядовець сказав, що серед загиблих — багато поліцейських. Чиновник припускає, що метою нападу була поліція. Прем’єр-міністр Пакистану Шебаз Шаріф рішуче засудив терористичні дії. У своїй заяві Шаріф сказав, що ті, хто стоїть за інцидентом, «не мають нічого спільного з ісламом». Він додав: «Вся нація об’єдналася проти загрози тероризму». Вибух стався під час післяобідньої молитви в північно-західному місті поблизу кордону країни з Афганістаном близько 13:30 за місцевим часом. На відео, опублікованому в соціальних мережах і підтвердженому BBC, видно, що половина стіни будівлі обвалилася. Мечеть вкрита цеглою та уламками, через які пробираються люди, намагаючись втекти з місця трагедії. Усередині мечеті триває рятувальна операція, «тіла загиблих ще продовжують вивозити», — сказав заступник комісара міста Пешавар Шафіулла Хан. «Наразі нашим пріоритетом є порятунок людей, похованих під уламками», — додав Хан. Мохаммад Асім, представник лікарні Lady Reading Hospital, повідомив, що дехто з поранених перебуває у критичному стані. «Це надзвичайна ситуація», — додав Асім. Госпіталь Lady Reading у Пешаварі оголосив надзвичайний стан, адміністрація повідомила ВВС, що вони все ще приймають постраждалих під час вибуху та закликають здавати кров. Місцеві ЗМІ повідомляють, що на місці працюють поліція, армія та вибухотехнічні групи.