Уоллес: британские танки поступят в Украину до начала лета

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в понедельник, что танки, которые Лондон обещал передать Украине, будут поставлены до начала лета, не назвав точных сроков.

Напомним, что на прошлой неделе Великобритания заявила, что, по ее расчетам, танки должны прибыть в Украину к концу марта.

Отвечая в парламенте на вопрос, когда 14 танков Challenger 2, которые Великобритания согласилась поставить Киеву, будут доставлены на фронт, Уоллес сказал, что «это будет ближе к лету или в мае – возможно, ближе к Пасхе».

По его словам, по соображениям безопасности он не может сообщить график обучения украинских войск использованию танков, но сначала состоится обучение личного состава эксплуатации машин, а затем подготовка к ведению боя.

Между тем бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время телефонного разговора в преддверии вторжения в Украину.

Джонсон, выступая на канале BBC, сказал, что российский лидер спросил его о перспективах вступления Украины в НАТО, на что Джонсон ответил, что этого не произойдет «в обозримом будущем».

«В какой-то момент он пригрозил мне, сказав: «Борис, я не хочу тебя расстраивать, но ракета (решит этот вопрос) всего за минуту» или что-то в этом роде. Весело, – сказал Джонсон, вспоминая «очень долгий» и «весьма необычный» разговор в феврале 2022 года, который последовал за визитом тогдашнего премьер-министра Великобритании в Киев. – Но я думаю, что, судя по его очень расслабленному тону и по той отстраненности, с которой, как мне показалось, он это сказал, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам».