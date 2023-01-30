Посол США Линн Трейси подверглась нападкам прокремлевских демонстрантов у входа в МИД РФ

В понедельник новый посол США в России Линн Трейси подверглась нападкам со стороны толпы, скандировавшей антиамериканские лозунги у входа в МИД РФ, куда Трейси пришла для вручения верительных грамот.

Напомним, что США ответили на вторжение России в Украину поставками Киеву вооружений, включая боевые танки, и введением новых экономических санкций против Москвы.

Несмотря на некоторые дипломатические соглашения, включая обмен заключенными (в их числе бывший морской пехотинец Тревор Рид и баскетболистка Бриттни Грайнер), контакты на высоком уровне между двумя сторонами были скудными.

Посольство США в РФ подчеркнуло: «Посол Трейси сосредоточена на поддержании диалога между нашими столицами в период беспрецедентной напряженности, защите интересов американских граждан, задержанных в России, и поддержке связей между американским и российским народами».