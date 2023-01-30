Лечение рака: как помочь

Если вы недавно узнали, что у вас рак, вас, вероятно, одолевает множество мыслей. Ваш врач, возможно, рекомендовал вам план лечения, и вы можете беспокоиться о том, что с этим связано, и как вы будете себя чувствовать.

Нервничать или бояться – это нормально. Один из способов облегчить некоторые из ваших переживаний – узнать как можно больше о лечении, и о том, чего можно ожидать впоследствии. Это также может дать вам ощущение того, что вы контролируете болезнь.

Вместе с вашим врачом вы решите, какое лечение лучше всего подходит для вас, исходя из вида рака, места его расположения, степени его распространения — это называют стадией заболевания. Но в целом существует несколько типов лечения, которое помогает при множестве различных видов рака. А лучшая клиника и консультации здесь — www.oncomedic.org

Вот некоторые из возможных вариантов.

Хирургическое вмешательство

Большинству людей с раком предстоит та или иная операция. Основная цель – удаление опухолей, тканей или участков с раковыми клетками, например, лимфатических узлов. Врачи также могут делать операции, чтобы диагностировать заболевание или выяснить, насколько оно серьезно.

Во многих случаях хирургическое вмешательство дает лучшие шансы избавиться от болезни, особенно если она не распространилась на другие части тела.

Вам будут давать лекарство для устранения болей во время и после операции. Вам могут также давать и другие лекарства, такие как антибиотики, чтобы снизить риск инфекции.

Химиотерапия

При химиотерапии используются лекарства для уничтожения раковых клеток. Проводится химиотерапия двумя способами:

«Традиционная» химиотерапия

Вы получаете большинство химиотерапевтических препаратов путем внутривенного введения.

Но некоторые виды препаратов могут вводить внутримышечно, подкожно, или же они могут быть в виде мази или крема, который втирают в кожу.

Побочные эффекты у всех людей разные, даже если у них один и тот же вид рака, и они получают одинаковое лечение. Вот некоторые из самых распространенных проблем:

Усталость

Рвота

Тошнота

Диарея

Потеря волос

Язвы во рту

Боль

Химиотерапия может иногда вызывать длительные побочные эффекты, такие как бесплодие и нервозность. Поговорите со своим врачом о рисках, связанных с вашим планом лечения, а также о том, как их можно избежать.

В большинстве случаев вы будете проходить химиотерапию в поликлинике. Вы не будете знать, что вы почувствуете, пока не пройдете свой первый сеанс. Поэтому договоритесь, чтобы кто-то отвез вас домой.

Пероральная (известная также как «безыгольная») химиотерапия

При этом типе лечения вы принимаете лекарство в виде жидкости, таблеток или капсул дома. Для некоторых видов рака это работает так же как и другие формы химиотерапии, но не все химиотерапевтические препараты можно принимать перорально. Некоторые из них не абсорбируются в желудке, а другие могут причинить вред, если вы проглотите их. Кроме того, пероральные лекарства могут стоить дороже, чем традиционная химиотерапия.

И опять же, побочные эффекты могут быть разными, но они схожи с теми, которые возникают при обычной химиотерапии.

Если ваш врач рекомендует вам пероральную химиотерапию, важно принимать препараты точно в соответствии с предписаниями. Немедленно позвоните своему врачу, если вы не можете принять лекарство из-за рвоты.

Лучевая терапия

При этом распространенном виде лечения используются высокоэнергетические частицы или волны для разрушения или повреждения раковых клеток для предотвращения их распространения. Это может быть вашим единственным видом лечения, или же вы можете получать его наряду с хирургическим вмешательством или химиотерапией.

Сама по себе лучевая терапия безболезненна, но впоследствии вы можете испытывать боль, усталость, могут появиться кожные высыпания в том месте, где проводилось лечение. Побочные эффекты зависят от того, в каком месте у вас рак. Например, если вы проходите лучевую терапию головы или шеи, у вас может появиться сухость во рту.

Другие методы лечения раковых заболеваний

Ваш врач может рекомендовать другие методы лечения в рамках вашего плана лечения, в том числе:

Таргетную терапию, при которой лекарства действуют против определенных частей раковых клеток, чтобы предотвратить их рост или распространение.

Иммунотерапию, которую также называют биологической терапией, которая заставляет иммунную систему бороться с раковым заболеванием.

Гормональную терапию, которую также называют гормональным лечением или гормонотерапией, ее используют при раке, когда используются гормоны роста (например, рак молочной железы и рак предстательной железы).

Трансплантацию стволовых клеток. Врачи используют химиотерапию или лучевую терапию для разрушения максимально возможного количества раковых клеток, а затем пытаются заменить их здоровыми стволовыми клетками из костного мозга или крови.

Фотодинамическую терапию. Врачи вводят специальное лекарство в кровоток, а затем используют свет определенного типа, чтобы препарат уничтожал раковые клетки.

При любом лечении рака может потребоваться некоторое время, прежде чем вы узнаете, как оно влияет на вашу болезнь. Оставайтесь на связи с вашим врачом и держите его в курсе любых недомоганий. Вы являетесь самым важным членом команды по лечению рака.