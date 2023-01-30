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Борис Джонсон рассказал о личной ракетной угрозе Путина

Борис Джонсон во время поездки в Бородянку под Киевом, 22 января 2023 года

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что российский президент Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время телефонного разговора в феврале в преддверии вторжения России в Украину.

«В какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», или что-то в этом духе», — цитирует Джонсон слова президента России в документальном фильме «Путин против Запада», который выходит 30 января на Би-би-си.

Длинный телефонный разговор состоялся в феврале прошлого года, а комментарий Путина прозвучал после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия, поскольку приведет к западным санкциям.

Джонсон также пытался донести до российского президента, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО, и предупредил его, что любое вторжение будет означать «больше НАТО, а не меньше НАТО» у границ России. По словам бывшего британского премьера, в ходе разговора у него сложилось впечатление, что Путин «просто подыгрывал» попыткам Джонсона склонить его к переговорам.

Российская сторона сообщала о телефонном разговоре Путина и Джонсона 2 февраля 2022 года — через день после поездки тогдашнего британского премьера в Киев, где он провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

30 января, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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