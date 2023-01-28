Стрельба в синагоге Иерусалима: не менее семи погибших

Вооруженный мужчина убил по меньшей мере семь человек и ранил еще десять в синагоге на окраине Иерусалима в пятницу. Инцидент произошел на следующий день после самой крупной по числу жертв операции служб безопасности Израиля на Западном берегу реки Иордан за многие годы.

Полиция сообщила, что стрелок появился в синагоге примерно в 20:15 по местному времени и открыл огонь, поразив несколько человек, прежде чем его застрелила полиция. На телевизионных кадрах видны несколько человек, лежащих на дороге у синагоги. На месте преступления сейчас работают сотрудники служб безопасности.

Associated Press сообщает, что инцидент со стрельбой в синагоге спровоцировал стихийные празднества на улицах Западного берега и Сектора Газа, где палестинские жители стреляли в воздух, гудели клаксонами автомашин и раздавали людям сласти.

Атака, которую полиция охарактеризовала как «террористический инцидент», усилила опасения по поводу эскалации насилия после нескольких месяцев столкновений на Западном берегу, кульминацией которых стала израильская операция в четверг, в результате которой погибли по меньшей мере девять палестинцев.

Пока никто не взял на себя ответственность за стрельбу в синагоге, которая произошла во время субботней службы в Международный день памяти жертв Холокоста, но представитель исламистского движения ХАМАС связал инцидент с событиями на Западном берегу.

«Эта операция является ответом на преступление, совершенное оккупантами [в четверг] в Дженине и естественным ответом на преступные действия оккупантов», – заявил представитель ХАМАС Хазем Касем.

Менее многочисленная организация боевиков «Исламский джихад» также одобрила атаку, не взяв на себя ответственность.

Израильские СМИ сообщили, что стрелявший был палестинцем из Восточного Иерусалима, но официального подтверждения этой информации не было.

Белый дом решительно осудил «чудовищный теракт», произошедший в синагоге в Иерусалиме, говорится в заявлении пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.

«Нападение трагическим образом совпало с Международным днем памяти жертв Холокоста, когда во всем мире чтят память погибших в Холокосте, – отмечается в заявлении. – Соединенные Штаты окажут полную поддержку правительству и народу Израиля. Президент поручил своей команде по национальной безопасности немедленно связаться с израильскими коллегами и предложить необходимую поддержку в оказании помощи раненым и привлечении виновных в этом ужасном преступлении к ответственности».

Стрельба в синагоге произошла за несколько дней до запланированного визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль и на Западный берег.

Госдепартамент выпустил заявление, в котором осудил атаку и сообщил, что планы поездки Блинкена не изменились. Днем ранее внешнеполитическое ведомство США выразил глубокую обеспокоенность по поводу кровопролития на Западном берегу и призвало стороны к деэскалации конфликта.