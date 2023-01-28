Професійна гігієна порожнини рота: вона потрібна кожному

Як часто ви буваєте у кабінеті стоматолога? Якщо від минулого візиту пройшло більш як пів року, саме час відвідати дантиста. Регулярний огляд спеціаліста – чи потрібен він? Так, бо дозволяє контролювати стан зубів та ясен. Стоматолог вчасно помітить розвиток карієсу і подарує клієнту чарівну білосніжну посмішку.

Що передбачає професійна гігієна порожнини рота в Києві та для чого вона потрібна? Ця процедура виконується стоматологами – терапевтом чи пародонтологом. Її здійснюють з метою позбавлення від зубного каменю та нальоту. За допомогою індикації зубного нальоту стоматолог знаходить, де зібралося найбільше бактерій та біоплівки. Сучасні технології в стоматології дозволяють помітити та прибрати небажані нашарування в усіх, навіть у найменш доступних місцях ротової порожнини.

Професіонали легко та безболісно:

видаляють зубний камінь, наліт, жовті плями на зубах;

повертають емалі втрачений природний блиск;

очищують зуби від пігменту, що потрапляє на них з кави, їжі, тютюну;

профілактують карієс, бо ж бактерії гарно розмножуються в нальоті на зубах;

усувають неприємний запах із ротової порожнини;

мінімізують ризики появи запалення та цілого ряду захворювань, серед яких є пародонти.

Як часто треба робити професійну гігієну? Відвідувати стоматолога бажано 2-3 рази на рік. Частота візитів залежить від того чи носить людина брекети і, чи схильна вона до утворення зубного каменю.

Особливості професійної гігієни

Догляд за зубами в кабінеті стоматолога є легким та безболісним. Маніпуляції займають не більше години та передбачають наявність ряду важливих етапів:

Щоб оцінити стан ясен й «оглянути» поверхню, що під ними, роблять зондування та скринінг.

Щоб знайти зони, де найбільше скупчилися бактерії та біоплівка, здійснюють індикацію зубного нальоту.

Щоб видалити м’які відкладення та пігмент від їжі, напоїв чи тютюну, застосовують технологію AirFlow – методику, яка впливає на зуби водою, повітрям та спеціальним порошком.

Щоб видалити твердий наліт, використовують ультразвуковий апарат.

Завершивши професійну гігієну рота, лікар обов’язково поспілкується з пацієнтом про особливості правильного догляду. Він порадить засоби, які дозволять підтримати здоров’я зубів та ясен чи підкаже, як їх обрати. Дотримуючись нескладних рекомендацій, можна отримати вражаючий ефект, тож не відкладайте візит до стоматолога на далеке майбутнє: потурбуйтеся про красу своєї посмішки вже сьогодні!