Прогноз погоди на вихідні 28–29 січня: вогко, похмуро та невеликі нічні морози

За даними Sinoptik.ua, погода у вихідні буде вже звичною для цього незвично теплого січня: практично в усіх регіонах країни температура вдень становитиме близько 0 °С, місцями пройде невеликий сніг з примарною надією втриматися на землі. А у деяких місцях він буде і взагалі з дощем. Сонце здебільшого також ховатиметься за хмарами.

Погода в суботу 28 січня

На більшій частині території України термометри вдень покажуть близько 0 °С. Винятком стануть Закарпаття, де повітря прогріється до +3…+5 °С, Крим (+7…+9 °С), а також Донецька область, де очікуються морози до -4…-5 °С. Опади у вигляді невеликого мокрого снігу та дощу можливі на півдні та південному сході країни. На решті території — мінлива хмарність без істотних опадів.

Уночі буде морозно по всій Україні. На Полтавщині, у Запорізькій та Дніпропетровській областях стовпчики термометрів опустяться до -3…-5 °С, у східних областях та на Сумщині — до -5…-7 °С. У решті регіонів очікується близько -2…-4 °С.

Погода в неділю 29 січня

Наприкінці тижня мокрий сніг із дощем пройде у Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Луганській та Харківській областях. У решті регіонів очікується мінлива хмарність, опади будуть несуттєвими. Практично в усіх областях середня денна температура становитиме близько 0 °С, на Закарпатті — +3…+5 °С, на Кіровоградщині та Донеччині — -2…-4 °С.

Уночі в Івано-Франківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській та Чернівецькій областях очікується -4…-6 °С, на решті території України -2…-4 °С.

Погода в понеділок 30 січня

На Волині, у Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Хмельницькій та Чернівецькій областях погода на початку тижня буде хмарною, пройде невеликий мокрий сніг. При цьому середня температура повітря вдень становитиме близько 0 °С (лише в Криму термометри покажуть +2…+4 °С). Уночі температура повітря опуститься до -2…-4 °С майже в усіх регіонах. Лише на Сумщині та Харківщині можливі морози до -5 °С, у Чернівецькій та Херсонській областях — до -6…-8 °С.

Народні прикмети та вірування

Вважалося, що на Павлів день, 28 січня, зима нарешті починала йти на спад. Яскравий місяць у нічному небі обіцяв ясну погоду найближчими днями, затягнутий хмарами — снігопади. Також знаком швидкого потепління були ворони — що більше їх сиділо на деревах, то швидше мала прийти весна.

На Петра, 29 січня, чекали морозів та ясного нічного неба — літо тоді мало бути спекотним та родючим. А якщо весь день мела завірюха, готувалися до холодної весни.