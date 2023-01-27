Грінч 2018 — що подивитись

Всім привіт. Знову в нас п’ятниця, та «катрусин кінозал».

Дуже шкодую, що не всиг з цим фільмом раніше. А отже, мабуть в мене затягнулись різдвяні свята (десь в моїй душі досі бродить Санта та Миколай).

Не дивуйтеся будь ласка, в нас сьогодні …. «Грінч» — анімаційний фільм від Universal 2018 року.

Не діивлячись на те, що фільи отримав середні відгуки, хочу сказати, що мені він особисто сподобався.

І якщо можливо він в чомусь не досягає рівня оригінальної історії від пана С’юза, то все ж таки автори знайшли цікаве поєднання оригінала, та свого «бачення».

В Грінча в мультику не важко закохатися, та й історія в принципі проста та зрозуміла.

Фільм притягує в першу чергу темою драматичної «комедії ситуацій», та цікавими тактичними сюжетними поворотами .

Ну й — Бенедікт Камбербетч теж душка.

Основна ідея авторів, це прийняття, здатніть пробачати, та здастість вибачатися. Тобто саме те, що рухає наш світ з темряви у світло.

На цьому все — як буде час та натхнення , то подивіться обов’язково! Моя молодша тепер зранку шукає Грінча перед садочком.

Виталий Рождаев