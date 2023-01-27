Британська розвідка: росіяни брешуть про успіхи поблизу Вугледара та Оріхова

Російські підрозділи, ймовірно, провели локальні, пробні атаки поблизу Оріхова і Вугледара, але дуже малоймовірно, що Росія насправді досягла якихось суттєвих успіхів.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише «Європейська правда».

Зазначається, що за останні шість днів російські інтернет-коментатори стверджували, що російські війська досягли значних успіхів, прорвавши українську оборону на двох ділянках: у Запорізькій області поблизу Оріхова та за 100 км на схід, у Донецькій області, під Вугледаром.

«Існує реальна можливість того, що російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись показати, що російська операція набирає обертів», – йдеться у заяві.