Блумберг: Путин готовит новое наступление на Украину, война может затянуться на годы



Спустя почти год после вторжения, которое должно было занять несколько недель, российский президент Владимир Путин готовит новое наступление на Украину, в то же время подготавливая свою страну к конфликту с США и их союзниками, говорится в статье агентства Блумберг. По его оценке, Путин подготовился и к тому, что конфликт продлится долгие годы.

Кремль стремится продемонстрировать, что его войска могут вернуть себе инициативу после нескольких месяцев отступления, оказывая давление на Киев и его союзников для того, чтобы они согласились на какое-то перемирие, которое позволит России сохранить контроль над территорией, которую она сейчас оккупирует. Так описали ситуацию российские официальные лица и их советники в разговорах с Блумбергом.

Даже Путин не может отрицать слабые стороны российской армии, на укрепление которой он потратил десятилетия. Российские войска потеряли более половины первоначальных завоеваний в Украине, пишет агентство. Его источники рассказали, что постоянные неудачи на фронте многих в Кремле заставили более реалистично относиться к своим амбициям и признать, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

Однако Путин по-прежнему убежден, что более крупные силы и готовность России нести потери (которые уже сейчас исчисляются десятками тысяч, по оценкам США и Европы) позволят ей одержать победу, несмотря на неудачи.

Возобновление наступления может начаться уже в феврале-марте, предположили источники Блумберга, близкие к Кремлю. Их комментарии соответствуют опасениям Украины и ее союзников, и наступление может начаться до того, как Киев получит боевые танки из США и Европы.

Решимость Путина предвещает еще одну смертоносную эскалацию войны, поскольку Киев готовится к наступлению и отвергает любые варианты перемирия, которые оставили бы России оккупированные ей территории. Путин считает, что у него нет другой альтернативы, кроме как победить в конфликте, который он считает экзистенциальным. Новый виток мобилизации возможен уже этой весной, считают источники Блумберга, а экономика и общество все больше подстраиваются под потребности войны.

Американские и европейские разведки задаются вопросом, есть ли у России ресурсы для нового крупного наступления, в то время как союзники Украины впервые готовятся отправить боевые танки, которые могли бы помочь украинским войскам прорвать российские позиции, говорится в статье.