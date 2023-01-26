 
«  
  »

Житель Германии арестован по подозрению в шпионаже на Россию

Житель Германии, полное имя которого не раскрывается, был задержан в аэропорту Мюнхена в воскресенье и арестован на следующий день по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом в четверг сообщила федеральная прокуратура Германии.

Арест связан с расследованием дела о шпионаже в немецкой Федеральной разведывательной службе БНД. Утверждается, что подозреваемый передал одной из российских спецслужб информацию, полученную от арестованного ранее сотрудника БНД.

Из сообщения прокуратуры следует, что арестованный в понедельник гражданин Германии Артур Е. не был сотрудником немецкой разведки, но выполнял функции курьера. Других подробностей дела не приводится.

Обвиняемый был задержан по прилёте из США. В операции участвовали сотрудники американского Федерального бюро расследований.

26 января, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  